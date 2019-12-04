Ученые рассказали о пользе острого перца

Оказалось, что этот продукт может продлевать жизнь.

Китайские ученые из Университета Дяньцзы в Гуанчжоу рассказали о пользе острого перца. Оказалось, что этот продукт может продлевать жизнь. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Experimental Gerontology.

В течение длительного времени исследователи кормили мух разными дозами капсаицина — вещества из жгучего перца чили. Эффект был заметен только от минимального количества концентрации. 1×10-10 моль/литр продлил жизнь дрозофил на 15 %. Правда, положительная динамика наблюдалась только у самок, на самцов капсаицин не подействовал.

В качестве побочного эффекта ученые назвали пониженную активность мух в течение дня. Под действием капсаицина самки передвигались меньше, чем обычно. Из этого исследователи сделали вывод, что вещество, содержащееся в остром перце, непосредственно влияет на экономию ресурсов организма.

Авторы работы не проводили дальнейших экспериментов, чтобы выяснить, почему жизнь продлевалась только у самок. Тем не менее, они отметили, что у многих видов животных самки в среднем живут дольше самцов.

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