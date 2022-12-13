Остин заявил, что США поддерживают решение Японии развивать контратакующие возможности

В Пентагоне поддерживают желание Токио купить новые ракетные вооружения.

Глава Пентагона Ллойд Остин Остин заявил о том, что власти США решительно поддерживают решение Японии развивать собственные контратакующие возможности. Соответствующее заявление американский министр по обороне сделал в ходе совместной пресс-конференции в Вашингтоне, в которой также приняли участие министр по иностранным делам Токио, министр по обороны Токио и государственный секретарь США Энтони Блинкен. Чиновник пояснил, что администрация Белого дома одобряют покупку Японией нового ракетного вооружения.

И на нашей встрече сегодня мы решительно поддержали решение Японии приобрести потенциал контрудара. И мы подтвердили, что тесное взаимодействие относительно использования этого потенциала укрепит альянс США и Японии. Ллойд Остин, шеф Пентагона

По оценке Пентагона, представители Токио в настоящее время "укрепляют свою оборону". Ллойд Остин добавил, что на встрече в формате "2+2" стороны обсудили более активный вклад со стороны японских коллег в обеспечении безопасности региона совместно с силами США и международными союзниками.

Шеф Пентагона: страны Запада едины в вопросе поддержки Киева.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

