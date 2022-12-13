Шеф Пентагона: страны Запада едины в вопросе поддержки Киева

Ллойд Остин оценил сведения о боях за контроль над Соледаром.

Шеф Пентагона считает, что страны коллективного Запада едины в вопросе поддержки киевского режима. Соответствующее заявление американский министр по обороны Ллойд Остин сделал в ходе совместной пресс-конференции с коллегой из Японии, министром по иностранным делам Японии и государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Специалисты пояснили, что на ближайшем заседании контактной группы, занимающейся координацией поставок военной помощи Украине, стороны обсудят текущие и будущие потребности Вооруженных сил Украины. Эксперт пояснил, что США вместе с международными союзниками едины в вопросе предоставления поддержки ВСУ, и раскола в этом вопросе не фиксируется.

Мы намерены провести в Германии на следующей неделе очередную встречу контактной группы по Украине <...>, чтобы обсудить, каковы потребности Украины сейчас и что им нужно для достижения успеха в дальнейшем. Ллойд Остин, шеф Пентагона

В Пентагоне напомнили о лозунге помогать Киеву так долго, как это потребуется. Ллойд Остин отметил, что и США, и партнеры по-прежнему придерживаются данной позиции. Он уверен в том, что Запад делает все необходимое для того, чтобы обеспечить ВСУ тем потенциалом, который позволит добиться успеха в "вопросе защиты суверенной территории". Глава ведомства оценил сведения о боевых действиях вокруг города Соледар "как достаточно ожесточенные". При этом он считает, что говорить о переходе контроля над данным населенным пунктом под контроль ВС РФ преждевременно, так как сейчас США не могут подтвердить распространившиеся в СМИ и соцсетях публикации.

США подтвердили намерение защищать Японию с применением ядерного оружия.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State