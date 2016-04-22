Остановили прокачку газа по трубопроводу Ямал - Европа

В небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, на данный момент реверс достиг 168 тыс. куб. м в час, согласно данным Gascade.

В субботу, 30 октября, стало известно, что была прекращена прокачка газа в Европу по трубопроводу Ямал - Европа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные европейского газотранспортного оператора Gascade.

По данным компании, прокачка газа снизилась в период с 09:00 до 10:00 по московскому времени. Полная остановка зафиксирована с 10:00 до 11:00 часов.

Также известно, что в небольших объемах начался реверс газа по трубопроводу в обратном направлении, на данный момент реверс достиг 168 тыс. куб. м в час, согласно данным Gascade.

Добавим, что газопровод Ямал-Европа расположен на территории четырех стран России, Белоруссии, Польши и Германии. Его проектная мощность - 32,9 млрд куб. м газа в год.

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