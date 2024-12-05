Основатель Amazon поделился ожиданиями от президентства Трампа

Бизнесмен выступил на мероприятии, проводимом журналистами из The New York Times.

Основатель онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос заявил о том, что смотрит с оптимизмом на новый срок победившего на президентских выборах в Белый дом республиканца Дональда Трампа. Американский бизнесмен поддержал намерения предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска в новой администрации при Дональде Трампе работать над снижением повышенного государственного регулирования. Соответствующее заявление эксперт сделал в ходе выступления на мероприятии, организованном изданием The New York Times.

Я полон надежд. Похоже, у него много энергии в плане снижения регулирования... И моя точка зрения такова: если я могу помочь ему сделать это, я ему помогу, потому что у нас в стране слишком много регулирования. Джефф Безос, бизнесмен из США

Иностранный бизнесмен добавил, что видит, что Дональд Трамп стал более "спокойным и уравновешенным", по сравнению с первым срокомЮ поведенным им в администрации Вашингтона. Ранее сведения от Bloomberg Billionaires Index (BBI) показали, что состояние десяти самых богатых людей мира во главе с Илоном Маском за минувший день увеличилось на рекордные 63,5 миллиарда долларов. Это произошло за счёт ралли фондовых бирж после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Сам Джефф Безос разбогател на 7,14 миллиарда долларов. Сейчас его состояние оценивается в размере до 228,3 миллиарда долларов США.

Безос вложил 3 млрд долларов в разработку "лекарства от смерти".

Фото и видео: YouTube / New York Times Events