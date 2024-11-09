Оскароносный актер Джин Хэкман и его жена Бетси Аракава найдены мертвыми

Причины смерти не раскрываются.

Американский актер Джин Хэкман и его супруга, известная пианистка Бетси Аракава, найдены мертвыми в их общем доме в Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Соответствующая информация опубликована журналичтами из издания Variety со ссылкой на сообщение от офиса местного шерифа. Сотрудник полиции отметил, что криминальных признаков гибели Хэкмана и его супруги нет, причину их смерти он не назвал.

Все, что я могу сказать, это то, что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти и ждем одобрения ордера на обыск сообщение от шерифа

Известно, что Хэкман дважды получал кионпремию "Оскар" за роли в таких фильмах как "Французский связной" и "Непрощенный". Актер скончался в возрасте 95 лет. Бетси Аракаве на момент смерти было 63 года. Супруги поженились в 1991 году.

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Фото: YouTube / Oscars