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Орлов рассказал, что Аршавину предложили в "Зените" должность Малафеева
Сегодня, 17:57
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d_s_sarkisov

Орлов рассказал, что Аршавину предложили в "Зените" должность Малафеева

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По его словам, у бывшего вратаря нет обиды на клуб.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" поделился мнением об уходе экс-вратаря сине-бело-голубых Вячеслава Малафеева с должности заместителя спортивного директора клуба.

У Малафеева нет обиды на "Зенит". Он сказал, что только с этим клубом связывает свою жизнь. Но не получилось. Теперь на его место в спортивный департамент взяли Аршавина, который будет заниматься поиском игроков. Андрей не подсидел Малафеева, о его уходе все мы знали еще в ноябре.

Геннадий Орлов, футбольный комментатор

Напомним, 31 мая стало известно, что Вячеслав Малафеев покинул пост заместителя спортивного директора "Зенита".

Ранее мы писали, что Андрей Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте сине-бело-голубых. Экс-полузащитник будет заниматься резервной командой "Зенита" и продолжит участвовать в работе трансферного комитета клуба.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: андрей аршавин, вячеслав малафеев, геннадий орлов, фк зенит
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Зенит,

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