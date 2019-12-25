Орлов рассказал, что Аршавину предложили в "Зените" должность Малафеева

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире радиостанции "Эхо Москвы" поделился мнением об уходе экс-вратаря сине-бело-голубых Вячеслава Малафеева с должности заместителя спортивного директора клуба.
У Малафеева нет обиды на "Зенит". Он сказал, что только с этим клубом связывает свою жизнь. Но не получилось. Теперь на его место в спортивный департамент взяли Аршавина, который будет заниматься поиском игроков. Андрей не подсидел Малафеева, о его уходе все мы знали еще в ноябре.
Геннадий Орлов, футбольный комментатор
Напомним, 31 мая стало известно, что Вячеслав Малафеев покинул пост заместителя спортивного директора "Зенита".
Ранее мы писали, что Андрей Аршавин получит руководящий пост в спортивном департаменте сине-бело-голубых. Экс-полузащитник будет заниматься резервной командой "Зенита" и продолжит участвовать в работе трансферного комитета клуба.
Фото: fc-zenit.ru
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