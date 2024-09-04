Орлов призвал "смелее" принимать решение по строительству моста в Китай

Глава Амурской области призвал федеральные власти поддержать проект в регионе.

Губернатор Амурской области Василий Орлов призвал "смелее" принимать решение по строительству международного железнодорожного моста "Джалинда - Мохэ" между Россией и Китаем. В настоящее время определена достаточная грузовая база для того, чтобы быстро окупить этот проект. Соответствующую инициативу российский чиновник предложил в рамках выступления на профильной сессии "На Восток! Маршруты нового времени". Мероприятие организовано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Все готово для того, чтобы проект реализовывать. Более того, проект получил одобрение на межправительственной подкомиссии по транспорту. По логике, сейчас его нужно вносить в межправительственную комиссию, получать одобрение и приступать к строительству. Мне кажется, сейчас такое время в стране, когда такие решения надо принимать более быстро и более смело. Василий Орлов, глава региона

Эксперт пояснил участникам встречи, что в настоящее время проект создания моста получил техническое одобрение. Специалистами уже определены створ расположения, экономическая целесообразность. С российской стороны инвестором является компания "БАМ-партнер". По мнению местного губернатора, строительство объекта быстро окупится за счет налоговых поступлений при его эксплуатации. Планируемый грузопоток составит 20 миллионов тонн. В большинстве случаев речь ведется о транспортировке угля и железнодорожных концентратов.

Губернатор Приамурья предложил сократить время прохода граждан через границу.

Фото и видео: ВЭФ 2024