Владимир Пахомов назвал частые ошибки в диктанте 2020 года.

Организаторы рассказали, какие слова вызвали трудности у участников "Тотального диктанта". На пресс-конференции ТАСС председатель филологического совета акции Владимир Пахомов заявил, что чаще всего участники допускали ошибки в словах "философские", "приемлемый" и "Земля".

Было достаточно много ошибок на слово "философские", где возникала буква "в" вместо "ф". Ожидаемо вызвало трудности слово "приемлемый", сложное слово. И уже не первый раз для Тотального диктанта встречается в тексте слово "Земля" в значении планета, в данном случае необходима была прописная буква Владимир Пахомов, председатель филологического совета Тотального диктанта"

Эксперт рассказал, что трудности для участников диктанта вызвало слово "недоставало". Он уточнил, что глагольная приставка "недо-" должна писаться слитно. По словам Пахомова, экспертную комиссию удивило малое количество ошибок в слове "экстерном".

Автор текста "Тотального диктанта" рассказал о реакции организаторов.

Видео: Facebook/Пресс-центр ТАСС