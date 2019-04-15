Тотальный диктант – 2020

Впервые за 16 лет акция состоится осенью: из-за пандемии мероприятие перенесли с 4 апреля на 17 октября.

Тотальный диктант – это больше, чем проверка грамотности, это интеллектуальная игра и вызов самому себе. Сможете ли вы написать текст без ошибок, который заставит задуматься даже отличника по русскому? Войдёте ли в число лучших в своём городе? Тотальный диктант пройдёт на десятках городских площадок, главной из которых станет Эрмитаж.

Чтецами выступят знаменитые люди Петербурга, в том числе автор текста – писатель, лауреат литературной премии "Национальный бестселлер" Андрей Геласимов. Узнать заранее, что за текст будет на диктанте, нельзя. Известно только то, что он будет сложным в плане грамматики, пунктуации и грамматики.

В этом году "Тотальный диктант" будет проходить в трех форматах: помимо очной формы, диктант можно написать на клавиатуре во время онлайн-трансляции. Ваш текст автоматически проверят и выставят оценку. Третий формат — #пишемдома — подразумевает, что участники будут писать диктант дистанционно фирменной ручкой и на специальном бланке. Затем вы сможете проверить себя сами или принести работу в экспертный штаб.

8 октября открылась регистрация на диктант. Посмотреть список площадок, выбрать удобную и пройти регистрацию можно на сайте.

Фото: ВК/ Тотальный диктант