Организаторы фестиваля "Бок о бок" прокомментировали решение суда о приостановке деятельности

Суд приостановил деятельность фестиваля на 15 суток с 12 ноября.

Вечером в четверг, 19 ноября, Piter.TV поговорил с представителем ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок" и выяснил, что организаторы думают о решении Октябрьского районного суда.

Мы категорически не согласны с решением суда, но наши фото- и видео-доказательства соблюдения норм и правил Роспотребнадзора суд проигнорировал. Мы планируем обжаловать решение суда. Поскольку заблокирована деятельность фестиваля именно на площадке "Пальма", по нашему мнению, это продолжение истории с давлением на наших партнеров поделилась Алина Пчелинцева.

По словам организатора, на онлайн-показы ограничение суда не распространяется, лишь на деятельность фестиваля на площадке. Алина Пчелинцева отметила, что в интернете фестиваль прошел по плану: удалось показать все фильмы, провести творческие встречи.

Так что, несмотря ни на что, фестиваль сорвать не удалось уточнили представители.

Напомним, что 12 ноября полиция сорвала кинопоказ в пространстве "Пальма".

Ранее мы писали, что суд приостановил деятельность ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок" на 15 дней.

Фото: vk.com/bokobokfest