Организаторы фестиваля "Бок о бок" прокомментировали решение суда о приостановке деятельности

Вечером в четверг, 19 ноября, Piter.TV поговорил с представителем ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок" и выяснил, что организаторы думают о решении Октябрьского районного суда.
Мы категорически не согласны с решением суда, но наши фото- и видео-доказательства соблюдения норм и правил Роспотребнадзора суд проигнорировал. Мы планируем обжаловать решение суда. Поскольку заблокирована деятельность фестиваля именно на площадке "Пальма", по нашему мнению, это продолжение истории с давлением на наших партнеров
поделилась Алина Пчелинцева.
По словам организатора, на онлайн-показы ограничение суда не распространяется, лишь на деятельность фестиваля на площадке. Алина Пчелинцева отметила, что в интернете фестиваль прошел по плану: удалось показать все фильмы, провести творческие встречи.
Так что, несмотря ни на что, фестиваль сорвать не удалось
уточнили представители.
Напомним, что 12 ноября полиция сорвала кинопоказ в пространстве "Пальма".
Ранее мы писали, что суд приостановил деятельность ЛГБТ+ фестиваля "Бок о бок" на 15 дней.
Фото: vk.com/bokobokfest
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