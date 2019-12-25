"Евровидение-2021" продолжится в онлайн формате

Зрителям покажут выступления конкурсантов, которые те записали на случай ограничений из-за коронавируса.

Организаторы "Евровидение-2021" объявили о продолжении конкурса в онлайн формате. На официальном YouTube-канале песенного состязания появятся видео с выступлениями конкурсантов, которые те записали на случай ограничений из-за коронавируса.

Для зрителей создали два специальных шоу. 28 мая в 22:00 покажут ролики с полуфиналистами, 29 мая в то же время пользователи интернета смогут посмотреть на выступления финалистов. Ведущей онлайн-мероприятия станет Криста Сиегфридс.

Песня победителей "Евровидения-2021" Zitti E Buoni вошла в топ-10 самых популярных треков мира. Итальянская группа Måneskin набрала 524 балла.

Второе место заняла Франция, которую представляла Барбара Прави. Представительница России Манижа оказалась на 9 месте.

Ранее Сергей Лазарев не исключил, что примет участие в "Евровидении" в третий раз.

Фото: Instagram / eurovision