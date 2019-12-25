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Орбиту МКС поднимут на 800 метров 10 сентября
Сегодня, 11:33
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lesjasap

Орбиту МКС поднимут на 800 метров 10 сентября

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Это произойдет при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14".

Орбиту Международной космической станции поднимут на 800 метров 10 сентября. Об этом в официальном обращении рассказали представители "Роскосмоса". Коррекция орбиты необходима ради формирования баллистических условий перед запуском транспортного пилотируемого космического корабля "Союз МС-17"

На 10 сентября запланирована очередная коррекция орбиты МКС

сообщение Роскосмоса

Маневр будет осуществлен при помощи двигателей грузового корабля "Прогресс МС-14", который состыкован с МКС. Аппараты будут запущены в 23:32 по московскому времени. Они проработают 225,1 секунды. После этого средняя высота орбиты достигнет 419,6 км над Землей.

Напомним, что в середине июля высота орбиты МКС была увеличена на 1,1 км над поверхностью планеты.

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Теги: мкс, орбита, прогресс-мс
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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