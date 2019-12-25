Орбан заявил, что эмбарго на поставки газа из России разрушит европейскую экономику

Власти Венгрии приняли решение о создании фонда общественной и национальной обороны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что эмбарго на поставки российского газа разрушит европейскую экономику. Об этом он заявил в интервью Kossuth Radio.

По его словам, рост цен в Евросоюзе связан с ситуацией на Украине. Орбан отметил, что Венгрия не находится в непосредственной опасности, но последствия спецоперации могут коснуться страны. В связи с этим власти приняли решение о создании фонда общественной и национальной обороны.

Дело не только в том, что у Венгрии нет альтернативы, а в том, что это может разрушить всю Европу. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

Ранее Орбан заявил, что ЕС не ввел эмбарго на нефть из России из-за безответственной позиции ЕК.

Фото: aa.com.tr