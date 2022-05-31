Орбан: ЕС не ввел эмбарго на нефть из России из-за безответственной позиции ЕК

Венгерский премьер рассказал, что Брюссель допускает угрозу для энергобезопасности страны.

Виктор Орбан заявил, что ЕС не ввел эмбарго на нефть из России из-за безответственной позиции ЕК. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Венгрии по прибытию на первый день саммита Евросоюза в Брюсселе. По словам чиновника, странам не удается прийти к компромиссу по импорту российской нефти.

Мы оказались в очень сложном положении, главным образом, из-за безответственной позиции ЕК. Версальский консенсус подразумевал, что ЕК не выступает с предложениями по санкциям в сфере энергетики. Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии

По словам европейского лидера, сейчас ЕС продвигает идею о том, что присоединение к Западным санкциям является вопросом лояльности страны к европейскому содружеству. По мнению Виктора Орбана, чиновники из Брюсселя не учитывают вопрос энергетической безопасности некоторых стран-участниц.

Эксперты оценили решение премьера Венгрии Орбана об объявлении ЧП в стране.

Фото и видео: European Commission