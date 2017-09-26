Опубликовано видео задержания сторонника ИГИЛ* в Иркутске

На сайте МВД опубликовано видео задержания сторонника ИГ* (*запрещенной в России организации), который находился в международном розыске.

Сегодня, 26 сентября, на официальном сайте МВД появилось сообщение с видео о задержании в Иркутске члена террористической организации ИГИЛ ( запрещенной в России организации).

Сотрудниками МВД России, ФСБ России и Росгвардии в результате оперативно - розыскных мероприятий в Октябрьском районе Иркутска был установлен и задержан 30-летний мужчина из ближнего зарубежья, который находился в международном розыске по линии Интерпола.

Сообщается, что мужчина успел трудоустроиться в одну из строительных организаций города, где и был обнаружен сотрудниками правоохранительных органов.

Решением суда в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент проводится экстрадиционная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее решение.

Видео: МВД РФ