Украинские СМИ обвинили в инциденте Россию, однако дрон мог быть на самом деле запущен ВСУ.

Удар беспилотника по саркофагу, находившемуся над разрушенным энергетическим блоком Чернобыльской атомной электростанции попал на видеозапись. Инцидент зафиксирован в ночь на пятницу, 14 февраля. Ранее лидер киевского режима Владимир Зеленский обвинил в совершенной атаке российские Вооруженные силы. По словам главы государства, был зафиксирован прилет дрона с осколочно-фугасной боевой частью. Радиационный фон в результате инцидента не превышен. Однако материальный ущерб объекту оценивается местными властями как серьезный и значительный.

Дополнительно Telegram-канал "Донбасский партизан" утверждает, что украинскую инфраструктуру в реальности поразили бойцы Вооруженных сил Украины.Из-за воздушной атаки была нарушена целостность наружной оболочки убежища. Затем в техническом гараже произошло возгорание. Речь идет о помещении, предназначенном для обслуживания подъемных кранов. Они в свою очередь используются для транспортировки радиоактивных контейнеров и модулей хранения отработанного ядерного топлива (ОЯТ). В СМИ уточнили, что фрагменты конструкций на АЭС упали на систему вентиляции. Инцидент может сказаться на локальном загрязнении радиационно-опасной зоны.

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Фото и видео: Telegram / Миг России