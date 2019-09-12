Disney показал превращение Анджелины Джоли в Малефисенту

На ролике актриса без макияжа и с двумя тугими косичками преображается в роковую красавицу.

Студия Disney опубликовала в Instagram закулисное видео, на котором Анджелина Джоли превращается в Малефисенту.

В ролике показали, как гримеры преображают актрису в волшебницу с рогами и выделяющимися скулами. В самом начале Джоли сидит без макияжа и с двумя тугими косичками. Затем гримеры затонировали ее кожу, приклеили скулы, надели рога и накрасили губы красной помадой. В конце видеозаписи актриса дополнила свой образ вставными клыками.

За сутки ролик посмотрели более 1,6 млн человек. Подписчики оставили более трех тысяч комментариев.

Фильм "Малефисента: Владычица тьмы" выйдет в российский прокат 17 октября.

Ранее мы писали, что Disney показал первое фото из приквела мультфильма "101 далматинец".

Видео: Instagram / Disney