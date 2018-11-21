Disney показал первое фото из приквела мультфильма "101 далматинец"

Главную роль в фильме исполнит Эмма Стоун.

Киностудия Disney показала первую фотографию со съемок приквела мультфильма "101 далматинец". Сам фильм получил название "Стервелла". Кадр опубликован в Twitter кинокомпании.

На фото изображена главная героиня Стервелла Де Виль, которую сыграет актриса Эмма Стоун. На голове молодой злодейки знаменитая черно-белая прическа. Она одета в черную куртку и держит на поводке собак. На заднем плане находятся два приспешника Стервеллы - Джоэл Фрай в роли Джаспера и Гораций, которого сыграл Пол Уолтер.

Известно, что действие кинокартины разворачивается в 1970-х гг. Фильм выйдет в прокат 28 мая 2021 года.

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Фото: Twitter / Walt Disney Studios

Видео: YouTube / Dogumentary TV