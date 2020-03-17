Опубликовано видео, как морской лев запрыгнул в лодку и съел всю рыбу

Инцидент развеселил пассажиров лодки.

Издание Unilad написало об инциденте с морским львом и мужчинами, кормившими пеликанов. Видео попало в Twitter.

Где именно произошло событие не уточняется. На кадрах видно, как мужчина стоит на корме лодки, которая на полной скорости мчится по волнам. Рыбак кормит рыбой птиц, летающих над судном. В какой-то момент к птицам присоединяется морской лев. Облокотившись ластами на лодку, он тянется за рыбой. Мужчина пытается угостить морского льва рыбой, но незваный гость справляется самостоятельно. Он запрыгивает в лодку, засовывает голову в контейнер с рыбой и опустошает его. Затем животное прыгает в море и уплывает в неизвестном направлении.

Мужчины убедились, что контейнер пуст и продолжили плаванье. Видеозапись стала вирусной за последние несколько часов.

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