Опубликовано видео, как Шубенкову оказывают помощь после травмы на Олимпиаде

Российский легкоатлет не сможет выступить на Олимпиаде в Токио.

Олимпийский комитет опубликовал видео после травмы Сергея Шубенкова. Ролик появился в Telegram-канале ОКР. Известно, что кадры сделаны сразу после того, как спортсмен получил повреждение во время разминки перед стартом международного соревнования. Заметно, что легкоатлет пытался сохранить позитивный настрой, но не может скрыть того, что разочарован произошедшим.

Та самая травма, которая помешала Сергею Шубенкову принять участие на Олимпийских играх. сообщение ОКР

Напомним, что российский атлет получил надрыв ахилла на левой ноге. Об этом стало известно накануне. Специалисты считают, что травма стала последствием от падения ва Рабате в 2019 году. Из-за повреждения ноги спортсмен будет вынужден пропустить летние Олимпийские Игры в Токио.

Шкуренев вышел на шестое место после третьей дисциплины на Олимпиаде.