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Опубликовано видео боевого применения ТОС-1А "Солнцепек"

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Огнеметная система стоит на открытой местности. Она выпускает несколько ракет сразу. Снаряды направлены против украинских националистов.

В сети опубликовали видео применения тяжелой огнеметной системы (ТОС) "Солнцепек" в Донбассе. Ролик выложили в Telegram-канале РИА Новости.

На кадрах видно, как машина наносит удары по украинским позициям. Огнеметная система стоит на открытой местности. Она выпускает несколько ракет сразу. Снаряды направлены против украинских националистов.

Напомним, что официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что Вооруженные силы России применили гиперзвуковые ракеты комплекса "Кинжал". По его словам, с их помощью уничтожен расположенный поз землей крупный склад ракет и авиационных боеприпасов.

Ранее мы сообщили, что при ударе по базе под Житомиром убиты более 100 военных и наемников.

Видео: Telegram / РИА Новости

Теги: вооружение, кинжал, солнцепек, тос-1а
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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