Военные презентовали третий рендер боевого самолета.

Опубликовано первое изображение американского бомбардировщика B-21 Raider. Об этом рассказали журналисты местного издания The Drive. В СМИ объяснили, что снимок сделан Военно-воздушными силами страны. Военные презентовали общественности перспективный стратегический стелс-самолет, который ранее журналисты назвали "самым крутым в мире".

Известно, что пока что самолет еще не готов. В социальных сетях появился только официальный рендер боевого воздушного судна. Изображение показывает, как B-21 Raider будет пролетать над авиабазой Эдвардс, которая расположена в Калифорнии. Это изображение является третьим по счету, но от предыдущих оно отличается формой лобового стекла на представленном самолете.

Напомним, что бомбардировщик станет носителем ядерного оружия. Он будет незаметен для противовоздушной системы противника. В июне 2021 года журнал The National Interest писал о неуязвимости борта к российским зенитным ракетным системам С-500 "Прометей".

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Фото: ВВС США