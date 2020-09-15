Опубликованы фото удара гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по авианосцу

Журналисты раскрыли точки возможного удара по авианосцу противника.

Опубликованы фото удара крылатой гиперзвуковой ракетой "Кинжал" по авианосцу. Снимки разместили в социальных сетях журналисты из "Военного обозрения". На кадрах предположительно показаны места ударов российским оружием. Они должны наноситься таким образом, чтобы полностью вывести корабль из строя. Ликвидации подвергнутся взлетная палуба и нижние палубы.

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Напомним, что моделирование удара сводится к выбору точки удара ракеты об авианосец. При этом учитывается масса боевой части оружия. В открытых источниках сообщается, что она у "Кинжалов" достигает 500 кг. Эксперты учитывают максимальную скорость полета по траектории (12 Махов).

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Видео: YouTube / AniMedia