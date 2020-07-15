Денис Чужой рассказал о преследовании журналистов в России при помощи домашних питомцев.

Опубликован выпуск новостей с собаками вместо сюжетов. Российский комик Денис Чужой на собственном YouTube-канале опубликовал ролик, в котором вместо сюжетов были представлены видеозаписи с домашними питомцами. При этом ведущий выпуска говорил со зрителями о преследовании журналистов в РФ, а также об уголовном деле против художницы Юлии Цветковой.

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Автор выпуска новостей заметил, что все видео с собаками ему прислали подписчики. Роликами комик проиллюстрировал арест бывшего корреспондента "Коммерсанта", советника главы госкорпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова. Он также напомнил о делах против Светланы Прокопьевой и Ивана Голунова.

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Видео: Youtube/ Денис Чужой