Опубликован трейлер сериала "Основание" по Айзеку Азимову

Главные роли сыграли Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Ллобелл, Лея Харви и другие.

Компания Apple опубликовала трейлер сериала "Основание" по произведениям Айзека Азимова. Ролик появился в YouTube-канале Apple TV.

По сюжету герои находятся в далеком будущем, когда все человечество расселилось за пределами Земли. Однако, по прогнозу ученого Гэри Селдона, Галактической империи грозит опасность. Он решает создать организацию "Основание", которая займется восстановлением человеческой цивилизации после катастрофы. Представители империи не готовы верить в угрозу будущего. Их отношения с ученым ухудшаются. Премьера состоится на канале Apple TV 24 сентября.

Напомним, что Айзек Азимов был великим американским писателем-фантастом. Он стал автором 500 произведений и получил различные почетные премии за свой труд. Некоторые термины, применяемые в его произведениях, прочно вошли в английский и другие языки.

Ранее мы сообщили, что вышел финальный трейлер "Вечных" от Marvel.

Видео: YouTube / Apple TV