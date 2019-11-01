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Опубликован тизер клипа Тилля Линдеманна, снятого на "Ленфильме"

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Песня, на которую снимают клип, называется " Knebel" (кляп).

На Youtube-канале лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна появился официальный тизер его нового клипа, съемки которого проходили на "Ленфильме".

Песня, на которую снимают клип, называется " Knebel" (кляп). Тизер длится всего 11 секунд, на протяжении этого времени Линдеманн находится под водой, а в конце появляется окровавленная рука. Больше никаких деталей не показали.

Ранее стало известно, что Тилль Линдеманн снимает в Петербурге сразу три клипа, один из них с участием Светланы Лободы. 

Видео: YouTube/ Lindemann Official

 

Теги: ленфильм, тизер, тилль линдеманн
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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