Опубликован трейлер фильма "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом

Картина выходит в российский прокат 10 декабря.

Киностудия 20th Century Studios представила новый трейлер экшн-комедии "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом в главной роли. Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

У сотрудника крупного банка все идет по накатанной, пока однажды он не выясняет, что окружающий мир – это часть огромной видеоигры, а сам он – лишь второстепенный персонаж. Герой начинает противостоять заданному алгоритму. Вместе с аватаром девушки-игрока он пытается спасти игру от отключения серверов. Впереди его ждет борьба с разработчиками, которые хотят избавиться от вышедшего из-под контроля механизма.

Кроме Райана Рейнольдса в фильме снялись Джоди Комер, Джо Кири и Тайка Вайтити. Режиссером выступил Шон Леви. Картина выйдет в российский прокат 10 декабря.

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Видео: YouTube / 20th Century Studios Russia