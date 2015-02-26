Опубликован трейлер "Отряда самоубийц" Джеймса Ганна

Премьера фильма в России запланирована на 5 августа.

Студия Warner Bros опубликовала трейлер кинокомикса "Отряд самоубийц: Миссия навылет". Видео опубликовано на YouTube-канале студии.

Режиссер Дмеймс Ганна сказал, что ожидает премьеру фильма. Он хочет, чтобы зрители увидели киноленту такой, какой она была задумана. По мнению Ганна, большой экран заставит глаза зрителей взорваться от радости. Фильм повествует об отряде, собранном из суперзлодеев. Ради помилования они должны выполнить опасное задание по спасению мира.

Главная роль досталась Марго Робби. Вместе с ней в фильме снимались Тайка Вайтити, Юэль Киннаман, Сильвестр Сталлоне и другие актеры.

Ранее мы сообщили, что фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок.

Видео: Youtube/Warner Bros. Pictures