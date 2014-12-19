Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок

Массовое мероприятие должно было состоятся 25 июня. Однако, из-за текущей эпидемиологической ситуации, его перенесли.

Оперативный штаб Свердловской области решил перенести крупнейший музыкальный фестиваль Ural Music Night на неопределенный срок. Как сообщил на брифинге по итогам заседания оперштаба губернатор региона Евгений Куйвашев, полностью отменять событие не планируется.

Куйвашев сделал акцент на том, что фестиваль никто не отменял. Власти ждут улучшения ситуации с распространением коронавируса в регионе. Как только у россиян появится коллективный иммунитет, они получат возможность посетить крупнейший музыкальный фестиваль.

Организаторы Ural Music Night надеются провести событие в 2021 году. Они объявят дату, как только стабилизируется обстановка. Напомним, что фестиваль проходит в Екатеринбурге с 2015 года. В 2020 году фестиваль перенесли из-за коронавируса на 18 сентября.

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