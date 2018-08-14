Опубликован трейлер F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch

Геймеры считают, что эта игра стала самым крупным и амбициозным проектом студии.

Студия TiGames опубликовала релизный трейлер F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch.

Главным героем игры стал заяц Рэйтон, который сражается с противником. Он использует свои лучшие навыки в борьбе с мощными врагами. Его главным "козырем" является механическая рука. Сами геймеры считают, что эта игра стала самым крупным и амбициозным проектом студии. Авторы игры четко отработали игровой процесс, повествование и создали интересный сюжет. В сети появилось первое видео 15-минутного геймплея. Там показаны различные сюжетные фрагменты и многое другое.

Напомним, что F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch выйдет завтра на PlayStation 4 и PlayStation 5. Через некоторое время тайтл появится на РС, но как скоро это произойдёт, пока неизвестно.

Ранее мы сообщили, что вышел трейлер сериала об Александре Вертинском.

Видео: Youtube/F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch