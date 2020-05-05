Опубликован тизер сериала Space Force со Стивом Кареллом

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале стримингового гиганта Netflix.

В сети появился первый тизер нового комедийного сериала "Космические войска" (англ. "Space Force") со Стивом Кареллом в главной роли. Вместе с ним в сериале снимутся Джон Малкович ("Новый Папа"), Лиза Кудроу ("Друзья") и другие известные актеры. Премьера на Netflix – 29 мая.

Отметим, что ранее издание Entertainment Weekly опубликовало кадры из сериала. Сценарий к нему написал один из авторов американского "Офиса" Грег Дэниелс.

В новом проекте Карелл играет генерала Марка Нэйрда. Он мечтает возглавить ВВС США, но вместо этого становится командующим Космическими войсками. Нэйрд отправляется на секретную базу в Колорадо, где вместе с учеными выполняет приказ президента по освоению Луны и установлению США господства в космосе. Журналисты отметили, что сюжет сериала высмеивает политику и поведение американского президента Дональда Трампа.

Видео: YouTube / Netflix