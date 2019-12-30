Опубликован русский трейлер фильма "Скандал" о харасcменте в Fox News

В отечественном прокате фильм появится 13 февраля.

В сети опубликован первый русский трейлер фильма "Скандал" режиссера Джея Роуча. Главные роли в картине исполнили Марго Робби, Шарлиз Терон, Николь Кидман, Кейт Маккинон и многие другие. Центром сюжета стала реальная история внутри американской телекомпании Fox News – телеведущая Гретчен Карлсон обвинила главу медиаимперии Рождера Айлза в сексуальных домогательствах. Позже стало известно о других эпизодах харасмента по отношению к другим сотрудницам.

В российском прокате фильм появится с 13 февраля.

Отметим, что актрис, исполнивших роли сотрудниц Fox News, номинировали на премии "Оскар" за лучшую женскую роль и женскую роль второго плана.

Видео: YouTube / Central Partership