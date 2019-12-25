Сейчас на банковских счетах россиян 30,8 триллионов рублей.

Опубликован рейтинг регионов по размерам банковских вкладов населения. Его составило агентство "РИА Новости". Отмечается, что количество вкладов выросло на пять триллионов рублей — на 19,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Сейчас на банковских счетах россиян 30,8 триллионов рублей. Это в три раза больше, чем в 2010 году.

Первое место среди самых богатых регионов у Москвы, второе у Санкт-Петербурга. Также в десятку попали Магаданская, Мурманская, Сахалинская области и Подмосковье.

Отмечается, что при составлении списка учитывались вклады как обычных россиян, так и миллионеров. Из-за этого разрыв по регионам получается ощутимым.

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