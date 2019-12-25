Банки в России переводят сотрудников на круглосуточную работу в офисе

Об этом в материале РБК сообщили представители "Совкомбанка" и банка "Зенит".

Российские финансовые организации добились того, чтобы их сотрудники работали в офисе круглосуточно, такой метод работы оценивается как добровольная изоляция в офисе и высоко оплачивается. В таком режиме в "Совкомбанке" работают порядка десяти человек, а на работу "с проживанием" в банке "Зенит" сотрудники пока не ходят, но уже разработан план таких действий.

Отмечается, что в случае выбора такого типа работы специалисты банков полностью изолированы, спят, едят, моются в банке, а также не общаются с родственниками, пока пандемия не закончится.

Ранее мы сообщали о том, что идея раздавать деньги населению приведет к взрыву инфляции, заявила в ходе онлайн-конференции глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, "вертолетные деньги" могут вызвать повторение ситуации 1990-х годов.

Фото: Piter.tv