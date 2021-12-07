Вышел первый тизер сериала Данилы Козловского "Карамора"

Премьера состоится этой зимой на видеосервисе Start.

В сети появился тизер сериала "Карамора" режиссера Данилы Козловского. Премьера состоится этой зимой на видеосервисе Start.

Действие разворачивается в альтернативной реальности – в дореволюционной России начала ХХ века. В центре сюжета молодой русский анархист по прозвищу Карамора. Во время столкновения с представителями тайной организации, защищающей интересы тех, кто веками управляет миром, он теряет свою возлюбленную Алину. Теперь Карамора будет мстить за потерянную любовь. Раскрыв главную тайну врага, герой понимает, что противостоит далеко не людям.

Зрители увидят на экране государственного деятеля и реформатора Петра Столыпина, эксцентричного князя Феликса Юсупова, писателя Льва Толстого, поэта-футуриста Владимира Маяковского, оперного певца Федора Шаляпина и одну из самых таинственных фигур начала XX века – Григория Распутина.

Сериал снимали в Петербурге, Ленобласти, Подмосковье, Москве и Тбилиси. Главную роль исполнил сам режиссер Данила Козловский. Также в сериале снялись Дарья Балабанова, Филипп Янковский, Нино Нинидзе и др.

Для Козловского это уже третий проект в качестве режиссера. До этого он снял спортивную драму "Тренер" и фильм-катастрофу "Чернобыль". В обеих картинах Козловский сыграл главную роль.

Ранее мы писали, что в список номинантов на "Оскар" попал российский фильм "Разжимая кулаки".

Видео: YouTube / START