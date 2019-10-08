Вышел новый трейлер фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2".

Премьера фильма в России состоится 24 октября 2019 года.

В сети опубликован новый трейлер р комедийного фильма ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2". Лента "Zombieland: Double Tap" — это прямое продолжение полюбившейся многим первой части фильма.

"Добро пожаловать в Zомбилэнд 2" выйдет в прокат спустя 10 лет после первой части. Здесь главные герои вновь будут сражаться с армией зомби, которые успели эволюционировать и стать еще более кровожадными. Но помимо этой борьбы, им придется разрешать нарастающие проблемы внутри собственного коллектива.

Режиссером сиквела выступил постановщик первой часть Рубен Флейшер. К своим ролям вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун и Эбигейл Бреслин. Премьера фильма в России состоится 24 октября 2019 года.

Ранее мы публиковали т рейлер шестого сезона американского сериала "Викинги", где он из ролей сыграл российский актер Данил Козловский. Шестой сезон сериала станет заключительным и будет содержать 20 серий.

Видео: YouTube/IVideos