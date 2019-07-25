Вышел официальный трейлер фильма "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2"

На экран вернутся Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Джесси Айзенберг и Эбигейл Бреслин.

В четверг, 25 июля, кинокомпания Sony Pictures Entertainment на своем официальном Youtube канале презентовала трейлер комедийного фильма ужасов "Добро пожаловать в Zомбилэнд 2".

"Zombieland: Double Tap" — прямое продолжение полюбившейся многим первой части фильма. Режиссером обоих частей стал Рубен Флейшер.

"Добро пожаловать в Zомбилэнд 2" выйдет в прокат спустя 10 лет после первой части. Здесь главные герои вновь будут сражаться с армией зомби, которые успели эволюционировать и стать еще более кровожадными. Но помимо этой борьбы, им придется разрешать нарастающие проблемы внутри собственного коллектива.

Премьера фильма в России состоится на день раньше международного релиза 17 октября 2019 года. В США фильм выйдет на экраны 18 октября 2019 года.

Видео: youtube.com/Sony Pictures Entertainment