В сети появился трейлер мультфильма "История игрушек 4"

В конце 2018 года Disney показал лишь небольшой тизер.

Компания Disney опубликовала на YouTube полноценный трейлер анимационного фильма "История игрушек 4". В конце 2018 года был показан лишь небольшой тизер.

Согласно сюжету, ковбою Вуди и его друзьям предстоит доказать Форки, что она является игрушкой. Этот персонаж считает себя настоящим, так как собран из подручных вещей. Зрители также смогут увидеть пастушку Бо Пип из оригинальной версии мультфильма. Напомним, в первой части Вуди был в нее влюблен.

Новое приключение любимых героев выйдет в прокат 21 июня. Предыдущая часть была показана около 9 лет назад и смогла собрать более одного миллиарда долларов.

Ранее мы писали, что в сети вышел трейлер сиквела "День сурка".

Видео: YouTube / MovieAccessTrailers