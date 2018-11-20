В сети вышел трейлер сиквела "День сурка"

Это будет не не художественный фильм, а VR-игра.

На официальном YouTube-канале PlayStation опубликован тизер-трейлер проекта "День сурка: Как отец, так и сын" (Groundhog Day: Like Father Like Son). Эта игра будет являться продолжением романтической комедии 1993 года "День сурка".

Сиквел "Отец и сын" не художественный фильм, а VR-игра, сюжет которой продолжит историю кинокартины от лица Фила Коннорса-младшего, сын персонажа Билла Мюррея. Младший Коннорс будет также заново проживать один и тот же день. Однако, сюжет сможет кардинально поменяться в зависимости от принимаемых игроком решений.

Фото и видео: PlayStation/ Youtube