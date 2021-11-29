Опрос: участники ТЭФИ про закон об иноагентах

Российские журналисты поделились мнениями о законе об иноганетах и возможности внесения поправок.

Piter.TV провел опрос среди российских журналистов, участников церемонии "ТЭФИ-Регион", и узнал, как представители СМИ относятся к федеральному закону об иностранных агентах. Журналист Кирилл Набутов отметил, что "закон чудовищный, последствия которого будут пожинать еще долго".

Все реально понимают, что на самом деле стоит за этим законом. Все прячут глаза и говорят: нет, это же про иноагентов, это просто человек зарегистрировался, должен просто ставить значок и фразу писать. Это же клеймо неприкасаемого. Кирилл Набутов, журналист

Многие подчеркнули, вопрос с иностранными агентами крайне неоднозначный и требует дискуссий.

С одной стороны, безусловно, когда чужой капитал оказывает влияние здесь в родной стране на кого-то, с этим нужно бороться. Но есть и обратная сторона - кто-то пытается быть независимым от нынешней власти и другим взглядом помочь решить какую-то проблему. Александр Смол, телеведущий "Первого канала"

Как заметил генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург" Александр Малькевич, "в так называемом цивилизованном мире существуют непростые законы в отношении внешних медиа-сил". Большинство опрошенных убеждены, что диалог между законодательной властью и журналистами будет способствовать изменению закона.

Мы живем в одной стране – нам делить нечего, и нам надо уметь разговаривать. Юрий Зинчук, ведущий программы "Пульс города"

Ранее Piter.TV узнал, что думает об иноагентах художник Николай Копейкин.

Видео, фото: Piter.TV