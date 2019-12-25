Определились самые востребованные рабочие профессии в Петербурге

Число рабочих профессий на данный момент составляет около шести тысяч.

Аналитики сервиса HeadHunter провели исследование, в ходе которого удалось выяснить, что в Петербурге за последнее время заметно вырос интерес к представителям рабочих профессий ("синих воротничков").

Число рабочих профессий на данный момент составляет около шести тысяч. Особенно выросло число вакансий для работы вахтовым методом. В Петербурге 13% вакансий приходятся на слесарей, 12% – на комплектовщиков, 12% – на наладчиков и 11% – на грузчиков.

Наладчику предлагают около 75 тысяч рублей в месяц, токарю – 70 тысяч, фрезеровщику – 65 тысяч, механику – 55 тысяч рублей.

В России назвали самые высокооплачиваемые вакансии "на удалёнке".

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