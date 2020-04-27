Стали известны самые редкие вакансии апреля и мая в Петербурге

Компании ищут специалистов, которые смогли бы заниматься ведением и продвижением соцсетей.

В понедельник, 17 мая, аналитики сервиса HeadHunter Северо-Запад сообщили результаты числа вакансий в Петербурге. Так, предложений в сфере ресторанно-гостиничного бизнеса стало больше на 22%, если сравнивать с февралем и мартом.

Помимо этого были определены необычные вакансии, наткнуться на них можно и сейчас. К примеру, одна из компаний ищет ТикТок-менеджера – креативного человека с актерскими умениями. Зарплата определится по итогам собеседования.

В сеть стоматологических клиник ищут человека, который будет снимать сторис для Instagram за 25 тысяч рублей в месяц. Вакансия не удаленная – контент нужно делать в клинике.

Для FinTech сферы требуется Hunter, который будет заниматься поиском лидеров мнений, блогеров в Казахстане и Украине, проводить их найм для партнерской программы, общаться с партнерами для создания контента.

Фармкомпания ищет микробиолога, который будет проводить испытания лекарств, сырья, работать с автоклавами за 45 тысяч рублей.

Также в Петербурге ищут хроматографиста за 80 тысяч рублей в месяц, инженера-прочниста за 90 тысяч рублей, фандрайзера за 25 тысяч рублей, тренера ментальной арифметики за зарплату от 30 до 70 тысяч рублей и группового котерапевта, зарплата которому будет назначена по итогам собеседования.

Ранее мы писали, что за последние пять лет в Петербурге на 21% выросло количество вакансий для медсестёр.

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