За последние пять лет в Петербурге на 21% выросло количество вакансий для медсестёр

12 мая отмечается всемирный День медицинской сестры. В связи с чем аналитики hh.ru выясняли, как в стране менялся спрос на специалистов.

За последние пять лет в России в шесть раз выросло количество вакансий для медсестёр. Об этом сообщили в пресс-службе "HeadHunter Северо-Запад".

Таким образом, на апрель 2017 года было актуально 1100 вакансий, в 2021 году открыто порядка 7000 вакансий для медицинских сестёр. Отмечается, что в Петербурге за последние пять лет на 21% выросло количество вакансий для специалистов.

Однако предлагаемая работодателями заработная плата выросла, но не существенно. Так, с 27 836 рублей в апреле 2017 года до 39 061 рубля в апреле 2021 года.

Ранее стало известно, какие вакансии в Петербурге востребованы в малом и среднем бизнесе.

Фото: Piter.tv