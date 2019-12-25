За последние пять лет в Петербурге на 21% выросло количество вакансий для медсестёр

За последние пять лет в России в шесть раз выросло количество вакансий для медсестёр. Об этом сообщили в пресс-службе "HeadHunter Северо-Запад".
Таким образом, на апрель 2017 года было актуально 1100 вакансий, в 2021 году открыто порядка 7000 вакансий для медицинских сестёр. Отмечается, что в Петербурге за последние пять лет на 21% выросло количество вакансий для специалистов.
Однако предлагаемая работодателями заработная плата выросла, но не существенно. Так, с 27 836 рублей в апреле 2017 года до 39 061 рубля в апреле 2021 года.
Ранее стало известно, какие вакансии в Петербурге востребованы в малом и среднем бизнесе.
Фото: Piter.tv
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