В Смольном выбрали подрядчика для предпроекта продолжения фиолетовой линии метро

Сумма контракта – 31,2 млн рублей.

В Смольном выбрали подрядчика для выполнения предпроектных работ для строительства участка фиолетовой ветки метрополитена. Как сообщила "Фонтанка" 9 ноября, КРТИ заключил контракт на 31,2 млн рублей с "Метрогипротрансом".

Компания займется участком от станции "Шуваловский проспект" до станции "Коломяжская" с электродепо. Согласно договору, финансирование распределено на остаток 2020 года и 2021 год примерно пополам, все работы должны быть выполнены к 19 ноября следующего года.

Отмечается, что данный конкурс объявили еще в августе, цена контракта составляла 40 млн рублей. Упомянутый участок Фрунзенско-Приморской линии в Петербурге планируется построить после 2030 года.

Ранее Смольный предложил выделить дополнительные средства на строительство метро.

Фото: Piter.TV