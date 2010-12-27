Оправданные МОК россияне должны участвовать в Олимпиаде

Бывший вице-президент WADA: оправданные россияне должны попасть на Олимпийские Игры-2018.

Бывший вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Арне Люнгквист заявил, что после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) оправдать 28 российских спортсменов у МОК нет другого выбора, кроме как допустить их до участия в Олимпиаде-2018, сообщает RT.

"У них, как я понимаю, нет выбора. Решение CAS не может быть обжаловано. Теоретически МОК может обратиться в суд Швейцарии, но он обычно не занимается такими вопросами. Я не думаю, что МОК это сделает", — заявил Люнгквист.

1 февраля стало известно, что России вернули первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи. 28 спортсменов из России, которые ранее были дисквалифицированных за допинг, оправданы. Напомним, что удалось восстановить результаты чемпионов Игр-2014 Александра Третьякова (скелетон) и Александра Легкова (лыжи). Кроме того, на свои места вернули шесть серебряных (лыжи и сани) и одну бронзовую медаль (скелетон). Сейчас в активе России 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград.

