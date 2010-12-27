На своих местах: России вернули первое место в медальном зачете Олимпиады в Сочи

Первое место России в медальном зачете Олимпиады в Сочи смогло устоять на своем месте.

Россия вернула свое заслуженное первое место в общем Оправдание зачете Олимпиады в Сочи - 2014.

Известно, что оправдали 28 российских спортсменов, которые ранее были дисквалифицированных за допинг. Напомним, что удалось восстановить результаты чемпионов Игр-2014 Александра Третьякова (скелетон) и Александра Легкова (лыжи). Кроме того, на свои места вернули шесть серебряных (лыжи и сани) и одну бронзовую медаль (скелетон). Сейчас в активе России 11 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых наград.

Напомним, Международный олимпийский комитет в конце прошло года лишил российскую сборную 4 золотых, 8 серебряных и 1 бронзовой медали Олимпиады в Сочи. В результате этого Россия опустилась с первого места в общекомандном зачете на четвертое.