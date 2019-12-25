Оппозиция допустила участие Лукашенко в новых выборах

На новые выборы, если они когда-нибудь состоятся, будут приглашены международные наблюдатели.

Оппозиция допустила участие Александра Лукашенко в новых выборах президента. Об этом рассказала член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова. Её слова передаёт TUT.BY.

Она отметила, что каждый гражданин Белоруссии имеет право на беспрепятственное участие в выборах. Колесникова подчеркнула, что полномочия действующего президента Белоруссии истекают только 5 ноября.

После этого мы намерены провести выборы в строгом соответствии с международными стандартами. Мария Колесникова, член Координационного совета оппозиции Белоруссии

По её словам, на новые выборы будут приглашены международные наблюдатели, а состав ЦИК должен быть полностью обновлён — его главу Лидию Ермошину, по мнению Колесниковой, стоит сменить.

Ранее глава МИД Белоруссии обратился к дипломатам.