За спиной армянского солдата, который "кровью" защищал землю и государственность, подписали антигосударственное соглашение.

Оппозиционные партии Армении планируют провести митинг в Ереване. Их совместное заявление опубликовано на сайте партии "Дашнакцутюн".

В акции протеста планируют принять участие 17 оппозиционных партий. В заявлении сказано, что "вчера была перевёрнута самая постыдная страница в истории Армении". Политики отмечают, что за спиной армянского солдата, который "кровью" защищал землю и государственность, подписали антигосударственное соглашение.

Крайне необходимо наше единство, недопущение внутренних распрей и провокаций. цитата из заявления партий

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Видео: Youtube/AFP News Agency