Ополченцы в Панджшере заявили о столкновениях с талибами*

Боевики неоднократно заявляли о взятии провинции, однако сопротивление опровергает это.

Представитель Фонда сопротивления Али Назари заявил, что ополченцы продолжают оказывать сопротивление боевикам "Талибана"*в афганской провинции Панджшер. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Соотечественники, львы и орлы Гиндукуш в районе Андараб [провинция Баглан] и Панджшерe сегодня героически очищают наш дом от грязи, которая прибыла на этой неделе. Али Назари, представитель Фонда сопротивления

Напомним, 15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана.

Провинция Панджшер является единственным очагом сопротивления "Талибану"*. Боевики неоднократно сообщали о захвате региона, однако афганские ополченцы раз за разом опровергают эту информацию.

Ранее талибы* заявили о захвате мавзолея отца лидера афганского сопротивления.

Фото: Twitter / NRFmojahed

"Талибан"*, талибы* – террористическая организация, запрещена в РФ